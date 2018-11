Maltempo, strage a Palermo: fiume straripa e sommerge una villa. Morte 10 persone

La Sicilia è in ginocchio a causa del maltempo. Questa notte si è consumata una tragedia sconvolgente. Un fiume d'acqua in pochi istanti ha travolto un'abitazione e l'ha sommersa completamente. Un'intera famiglia in una villa di Casteldaccia, in provincia di Palermo, è stata completamente sommersa e uccisa. Nove persone, nonni, genitori e figli sono annegate nei locali invasi dalla piena del Milicia, ingrossato dalle piogge. Tra i morti ci sono due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzo di 15 anni. I corpi sono stati tutti recuperati dai vigili del fuoco.

Le vittime

Le vittime sono: Rachele Giordano, un anno. Francesco Rugò, 3 anni. Federico Giordano, 15. La madre Stefania Catanzaro, 32 anni e moglie di uno dei tre sopravvissuti (Giuseppe Giordano che si trova in ospedale con una bambina, forse la figlia). Il nonno Antonino Giordano, 65, e la moglie Matilde Comito, 57. Il figlio Marco Giordano, 32 anni, e la sorella Monia Giordano, 40 e infine Nunzia Flamia, 65.

Un'altra vittima c'è stata a Vicari. È un benzinaio travolto dalle acque con la sua jeep, Alessandro Scavone, 44 anni, mentre era con amico disperso per qualche ora e trovato vivo in mattinata. Il cadavere di Scavone è stato trascinato fuori dal veicolo dalla furia dell’acqua ed è finito incastrato sotto il guard rail.

Disperso a Corleone

A Corleone è disperso un medico quarantenne, Giuseppe Liotta, del quale si sono perse le traccia dopo che ha abbandonato la sua auto su una strada intransitabile per gli allagamenti. Sabato sera avrebbe dovuto prendere servizio, ma a causa degli allagamenti non è riuscito a raggiungere il paese e ha abbandonato la sua macchina, forse per cercare scampo a piedi.

Tragedia sfiorata a Monreale, dove una frana ha investito una palazzina abitata da otto famiglie che sono riuscite ad abbandonare in tempo l’edificio. Forti piogge pure ad ad Agrigento, dove ha esondato il fiume Akragas e la piena si è riversata nel quartiere del Villaggio Peruzzo. Una cinquantina di famiglie sono state evacuate.

La prefettura chiede l'intervento dell'esercito

La prefettura di Palermo ha chiesto l’intervento dell’esercito per gestire la viabilità "molto critica" a causa delle piogge torrenziali che nelle ultime ore hanno causato la morte di 10 persone. Sono interrotte in più punti le strade statali 118, 121, 188, e 189. L'esercito, comunica la prefettura, "sta effettuando le ricognizioni necessarie per il successivo intervento".