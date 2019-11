Maltempo in Toscana: danni alle terme di Saturnia e sfollati a Livorno

Il maltempo si abbatte anche sulla Toscana. Una devastante tromba d'aria, quest'oggi, ha attraversato la costa dell'intera regione provocando allagamenti nelle città, esondazioni in Maremma e una slavina di fango che si è riversata nelle cascate delle terme di Saturnia.

Gli aggiornamenti meteo non promettono nulla di buono. Anzi, il picco del maltempo, pare debba registrarsi proprio nelle prossime 24 ore. Per questo motivo, a Livorno, la protezione civile sta mettendo in sicurezza i quartieri in prossimità dei torrenti ingrossati a rischio esondazione e dove, già nelle scorse ore, una famiglia era rimasta isolata fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

Fino a ieri, le zone maggiormente colpite sono state quelle a sud della Maremma e a nord della provincia di Carrara. I danni più rilevanti sono stati riscontrati nel grossetano dove i torrenti Elsa e Gattaia sono fuoriusciti dagli argini devastando con una massiva colata di fango le bellissime Terme di Saturnia. Situazioni d'emergenza maltempo imminente anche nell'aretino. In località Toppole di Anghiari, un uomo ha rischiato di morire annegato nella sua auto trascinata giù da un profluvio. Per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo in extrimis riportando solo qualche lieve contusione.

A Marina di Carrara, invece, una potente tromba d'aria ha devasto il ristorante dell'Hotel Atlantic prospiciente a lungomare danneggiando, altresì, ben 5 stabilimenti balneari. Allagamenti in Versilia dove la pioggia battente ha raggiunto i 70 millimetri nel giro di pochissime ore.