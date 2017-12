Maltempo, ultima ondata di gelo del 2017: nevicata record a Cortina

Pioggia, vento, ma soprattutto tanta neve. La copiosa nevicata che sta cadendo dalla notte scorsa ha imbiancato tutte le località dolomitiche al di sopra degli 800 metri di quota. A Cortina, in meno di 24 ore, la neve ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Oltre 40 gli interventi effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Belluno per recuperare le autovetture in difficoltà e rimuovere gli alberi dalla sede stradale.

cortina sotto la neve pic.twitter.com/yqHM0TIiPc — alex fabbi (@FabbiAlex) 27 dicembre 2017

L'intensa perturbazione atlantica sta portando anche piogge su gran parte delle regioni. Venti di Maestrale e Ponente agiteranno il mar Tirreno, il Ligure e quello di Sardegna con forti mareggiate lungo le coste esposte, mentre le piogge insisteranno al Nordest e al Centro-Sud, ma in maniera più sparsa e con tendenza ad esaurirsi nel corso della giornata. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo "gialla" in Liguria mentre al Centro-Nord l'allerta rimane "arancione" per rischio idrogeologico.

Centro

Nevica intensamente da questa notte nell'Alto Velino, in particolare nei comuni di Amatrice e Accumoli, colpiti dal terremoto del 2016, e in tutte le zone circostanti della provincia di Rieti. L'intensa nevicata, proseguita anche alle prime ore di questa mattina, ha interessato la viabilità locale. I territori di Amatrice e Accumoli sono stati inoltre epicentro di una serie di scosse sismiche di magnitudo di poco superiore a 2 che non hanno provocato danni a cose o persone.

A Roma, una violenta grandinata e il vento forte hanno provocato la caduta di alberi e allagamenti. In Sicilia sospesi tutti i collegamenti per le isole, mentre proseguono a singhiozzo quelli nel Golfo di Napoli.

Previsioni per il nuovo anno

Dopo una breve fase anticiclonica tra il 29 e il 31 dicembre con tempo asciutto, ma decisamente più freddo, per il giorno di Capodanno è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. A seguire l'alta pressione potrebbe invadere nuovamente il nostro Paese.