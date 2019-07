Maltrattamenti sull'alunno autistico: arrestato un insegnante

È stato arrestato con l'accusa di aver più volte maltrattato un suo studente autistico di 14 anni. A finire ai domiciliari è stato un insegnante di sostegno 53enne che avrebbe preso a schiaffi, spintonato e stretto al collo il ragazzino.

L'indagine, come spiega il Messaggero, è partita lo scorso marzo in seguito alla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. La coppia, dopo aver notato strani atteggiamenti da parte del figlio, aveva iniziato a sospettare del docente e si era decisa ad approfondire la situazione.

Strette al collo, schiaffi, lancio di oggetti e spintoni: queste le violenze accertate dagli inquirenti grazie all'utilizzo di una telecamera installata appositamente nell'istituto scolastico di Caserta. I maltrattamenti avvenivano quando il 14enne era seduto al suo posto o provava ad alzarsi per guardare fuori dalla finestra.

In un'occasione i genitori del 14enne sarebbero arrivati a scuola nel momento in cui l'insegnante teneva le mani strette intorno al collo del giovane. Sentendosi osservato, il docente aveva subito trasformato quella presa in un abbraccio.

Determinanti per le indagini anche le testimonianze dei compagni di classe della vittima che hanno confermato i maltrattamenti sul 14enne.