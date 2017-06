La mamma di Bossetti: "Mio figlio è stato incastrato, è innocente"

"Massimo non farebbe male a una mosca, è la persona più buona della terra e lo hanno incastrato" . Così Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti condannato all'ergastolo in primo grado per la morte di Yara Gambirasio, parla del figlio.

Intervistata da Quarto Grado, la donna parla a pochi giorni dal processo di appello che si terrà a Bergamo il prossimo 30 giugno. "Ma le sembra che con la moglie che ha possa andare con una ragazzina?" , afferma.

Ester Arzuffi chiarisce che Bossetti non ha mai avuto nemici, era una persona tranquilla e usciva sempre con la moglie: "Non so chi sia stato ma l'assassino di Yara è ancora libero" , dichiara.