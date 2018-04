La mamma drogata al volante: i figli in lacrime sui sedili posteriori

Il video è stato postato nei giorni scorsi su LiveLeak e, nel giro di breve, ha fatto il giro del mondo. Nel girato di due minuti e mezzo si vede una giovane donna sotto l'effetto degli stupefacenti che lotta per rimanere in sé e rimettersi alla guida dell'auto su cui si trova. In sottofondo le voci dei figli che, in lacrime, la pregano di scendere dalla macchina. "Guarda, ci sto provando, Bessie" , replica la madre che a stento riesce a tenersi dritta e continua a crollare sul sedile.

Il video, che sta indignando il web, è stato girato negli Stati Uniti (guarda il video). Non è la prima volta che genitori drogati vengono ripresi dai figli abbandonati a loro stessi. Nel settembre del 2016 era stato il dipartimento di polizia di East Liverpool, nell'Ohio, a diffondere le foto di Rhonda Pasek e James Lee Acord, entrambi svenuti sui sedili anteriori della loro Ford Explorer mentre il figlio di quattro anni, bloccato sul seggiolino, era costretto ad assistere alla scena penosa. Nello stesso anno, in un supermercato del Massachusetts, una bambina di due anni in lacrime aveva cercato di svegliare la madre che era andata in overdose (guarda il video). Immagini drammatiche che negli Stati Uniti non sono risucite a sensibilizzare i tossicodipendenti.