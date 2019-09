Mamma fa sesso con 14enne: "L'ha drogato e fatto ubriacare"

Ha offerto alcol e droga all’amico della figlia e poi ha fatto sesso con lui. Protagonista della vicenda una mamma di 39 anni di Potenza, che dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e cessione di droga.

I fatti, raccontati dal Messaggero, si sono verificati tra il 2014 e il 2015. Stando alle ricostruzioni della procura, all’epoca il ragazzo di 14 anni frequentava la casa di una coetanea amica di scuola. Con il passare del tempo, però, le visite si sono intensificate ed erano sempre più lunghe. Succedeva spesso che il giovane si fermava a cena dall’amica. In questo contesto sarebbero successi i fatti, tanto è vero che la mamma dell’amica avrebbe offerto alcol e droga al giovane, facendo poi sesso con lui. Secondo gli accertamenti, i due avrebbero avuto una quindicina di rapporti sessuali. Dopo alcuni mesi, la mamma del ragazzo avrebbe notato dei comportamenti strani nel figlio. Inoltre, le visite così frequenti a casa dell’amica avevano insospettito la donna, che ha così invitato il figlio a raccontarle quando accaduto.

Un episodio simile è successo in questi giorni a Modena, dove un maestro di ballo è accusato di aver molestato un allievo minorenne. Il maestro e il giovane si dovevano incontrare per parlare della danza. L’uomo l’ha aspettato davanti a scuola, proponendogli di andare a bere. L’adolescente avrebbe ingerito vari cocktail, rimanendo stordito e subendo le molestie del maestro. Quindi è riuscito a fuggire ed è stato ritrovato in un parco in stato confusionale.