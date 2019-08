Manager morto in barca, arrestati armatore e skipper

Sono stati arrestati l'armatore e lo skipper dello yacht sul quale viaggiava Eugenio Vinci, il manager siciliano 57enne morto a bordo della barca, mentre era in vacanza in Croazia. Secondo gli esami medici, l'uomo sarebbe morto per avvelenamento da monossido di carbonio. Ancora in gravi condizioni, il figli dell'uomo e quella della compagna, di 11 e 8 anni, che erano a bordo insieme a lui.

Secondo la polizia croata, il proprietario e lo skipper della barca, entrambi croati, di 23 e 27 anni, sarebbero colpevoli di aver installato un motore, senza seguire le norme di sicurezza, provocando la fuoriuscita dei gas tossici, respirati involontariamente dai turisti. Il motore sarebbe stato installato l'8 agosto, ma non sarebbero stato seguite le norme di sicurezza: secondo quanto riporta la Stampa, i due avrebbero inserito nel vano motore un generatore a benzina che si raffredda all'aria. Così, una volta avviato, il motore ha iniziato a sprigionare gas tossici, che hanno raggiunto anche le cabine.