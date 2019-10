Manifestante per il clima blocca un aereo pronto al decollo a Londra

Un scena surreale questa che ha avuoto luogo all'aeroporto di Londra. Un attivista per il clima è salito sopra un aereo pronto al decollo della British Airways. A finire in manette per questo gesto è James Brown, ex atleta paralimpico irlandese. L'episodio è avvenuto sempre nell'ambito della manifestazione in corso nello scalo londinese.

Si tratta infatti del terzo giorno di protesta per gli attivisti di Extinction Rebellion, che stanno cercando di attirare l'attenzione sulle conseguenze del traffico aereo sul clima. Sono infatti un centinaio le persone che hanno partecipato ad un sit-in di protesta di fronte ed all'interno dello scalo londinese. Faccio questo per i miei figli e per i figli di tutti" ha detto James Brown durante una diretta Facebook prima che intervenisse la sicurezza dell'aeroporto e la polizia che ha circondato l'aereo.

Dei cinque aeroporti nella capitale britannica, il London City, che ha una pista, è il più vicino al centro della città. Nel 2018 ha visto transitare 4,8 milioni di passeggeri. La polizia di Londra ha annunciato di aver arrestato 800 persone dall'inizio della mobilitazione di Extinction Rebellion a Londra.