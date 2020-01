Mantova, deruba 15enne e aggredisce carabinieri: arrestato magrebino

Prima ha rubato degli occhiali da sole ad un minorenne ed è fuggito, poi, una volta catturato dai carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere (comune della provincia di Mantova), ha creato disordini in caserma compiendo atti di autolesionismo, aggredendo gli stessi militari e danneggiando un calorifero.

A rendersi protagonista della serata di follia un marocchino pluripregiudicato di 37 anni il quale, dopo una sosta in ospedale per una più che necessaria sedazione, si trova ora recluso dietro le sbarre della casa circondariale di Mantova in attesa di giudizio.

Come riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante lo scorso venerdì 3 gennaio all'interno del McDonald's di via Toscanini a Castiglione delle Stiviere. Sono all'incirca le 19:45 quando il nordafricano entra in azione. Dopo aver adocchiato la sua vittima, un ragazzino di 15 anni, il 37enne è scattato verso di lui e gli ha sfilato dalla testa un paio di costosi occhiali da sole griffati Gucci.

Il magrebino si è immediatamente allontanato dal posto col maltolto, ed ha tentato invano di far perdere le proprie tracce. L'adolescente, infatti, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per segnalare il furto subito, ed in via Toscanini sono giunti i militari della stazione di Castiglione delle Stiviere.

Dopo aver raccolto preziose informazioni sul responsabile dalla vittima e da alcuni testimoni, gli uomini dell'Arma si sono messi alla ricerca dello straniero, individuato e catturato poco dopo. Quest'ultimo, oltre agli occhiali da sole appena sottratti, aveva anche 2,7 grammi di marijuana.

Trasportato in caserma per le consuete operazioni di identificazione, è risultato trattarsi di E.M.T., marocchino senza fissa dimora con una lunga lista di precedenti alle spalle.

Durante queste fasi, tuttavia, il nordafricano ha dato in escandescenze, andando completamente fuori controllo. Prima ha preso a calci e pugni, e quindi pesantemente danneggiato, un calorifero, dopo di che ha cercato in ogni modo di ferirsi, rendendosi protagonista di atti di autolesionismo.

Nel momento in cui i carabinieri intervenivano per impedirglielo e per cercare di calmarlo, il 37enne si è scagliato contro di essi come una furia. Risultato totalmente ingestibile, per i militari non è rimasto altro da fare che richiedere l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118. Gli operatori hanno sedato e trasferito in ospedale il facinoroso, che ha ricevuto 3 giorni di prognosi per "stato di agitazione".

Trasferito poi nel carcere di Mantova, lo straniero è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.