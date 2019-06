Mantova, famiglia magrebina perseguitata dai vicini di casa

Tre anni di insulti e dispetti per una famiglia magrebina residente a Mantova. Insultati anche i bambini piccoli. Gli stalker sono una famiglia di italiani, loro vicini di casa. Sono intevenuti gli agenti della Questura di Mantova e i carabinieri, che sembrano aver messo fine, almeno per il momento, all’incubo della famigliola. Sono infatti state denunciate tre persone per stalking, con la minaccia di altri provvedimenti qualora i fatti venissero a ripetersi. Il fatto è avvenuto a Mantova. Vittime di dispetti e insulti pesanti, rivolti anche a dei bambini, i componenti di una famiglia italiana di origini magrebine. Tutti lavoratori regolari e con la cittadinanza italiana. Purtroppo questo non è bastato a evitare di essere presi di mira dai propri vicini di casa, due uomini e una donna italiani.

Secondo quanto emerso gli attacchi sarebbero iniziati circa tre anni fa. In questo tempo sarebbero state presentate denunce per lesioni personali, minacce, danneggiamento e violazione di domicilio. Ma nulla avrebbe fermato i vicini che avrebbero anzi aumentato le molestie, sia verbali che fisiche. Insulti razziali urlati ai figli minorenni della coppia, escrementi di cani sullo zerbino di casa, lanci dalla finestra di sacchi pieni di immondizia sull’auto o sui panni appena lavati e stesi della famiglia vessata. Ovviamente le vittime, per cercare di sopravvivere a tutto questo, hanno cercato di cambiare il loro stile di vita, come gli orari di entrata e uscita.

I bambini della coppia, per esempio, avevano il divieto di uscire di casa e andare a giocare in cortile. Troppa la paura che venissero presi di mira. Gli ultimi gesti eclatanti commessi nei confronti della famiglia magrebina dovrebbero aver messo fine all’incubo. E’ infatti intervenuto Paolo Sartori, il questore di Mantova, che ha denunciato per stalking i due uomini e la donna, e ha applicato una prevenzione di ammonimento nei loro confronti. Qualora i loro comportamenti vessatori dovessero continuare, i provvedimenti penali nei loro confronti andrebbero ad aggravarsi.