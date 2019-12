Mantova, si appende alla ringhiera e si schianta sull’asfalto

Un uomo di 45 anni, di origine ucraina, se l’è vista davvero brutta nel pomeriggio di ieri a Mantova, dove è volato dal terzo piano schiantandosi al suolo. Per lui ricovero in ospedale e fratture multiple. Da quanto ricostruito tutto sarebbe nato da una folle prova d’amore nei confronti della fidanzata, con lui appartata sul balcone. Tutte le persone presenti nell’appartamento da dove il 45enne è caduto sono state trovate sotto gli effetti dell’alcol.

Come Romeo e Giulietta. A Mantova

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, non senza difficoltà per il fatto che tutti i protagonisti della vicenda erano brilli, l’uomo sarebbe caduto nella serata di ieri, mercoledì 25 dicembre, dal balcone di un’abitazione al terzo piano sita nel quartiere di Lunetta, a Mantova. Dopo aver brindato più volte, l’uomo avrebbe deciso di appendersi alla ringhiera per dare prova d’amore alla sua fidanzata. Forse in quel momento aveva pensato di essere Romeo, perdutamente innamorato della sua Giulietta. Fatto sta che l’impresa non gli è riuscita e ha perso la presa, andandosi a sfracellare per terra. La Sala Operativa della questura, dopo aver ricevuto la chiamata che segnalava un uomo ferito, ha inviato sul posto una volante della polizia. Il novello Montecchi intanto era già a bordo dell’ambulanza che lo aveva soccorso e che lo avrebbe trasportato in ospedale in codice rosso. Gli agenti si sono assicurati delle condizioni dell’uomo e sono poi saliti al piano per effettuare controlli anche nell’appartamento incriminato. Anche perché era abbastanza complicato riuscire ad avere risposte dal ferito in quel preciso momento. Meglio allora andare direttamente nel luogo dove tutto aveva avuto inizio.

In casa tutti brilli

In casa vi erano cinque persone, tutte di origine ucraina, come il ferito, e anche loro brille. Tutti i presenti sono stati identificati e ascoltati per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche la ragazza è stata interrogata e avrebbe appunto raccontato la particolare storia. Il suo fidanzato si era appeso alla ringhiera per dimostrarle il suo amore. Inginocchiarsi davanti all’amata con un bel brillocco era forse apparso troppo scontato. Fatto sta che, probabilmente per il troppo alcol in corpo, il 45enne è poi caduto miseramente al suolo, procurandosi diverse fratture multiple. Gli investigatori stanno ancora effettuando le indagini necessarie per accertare il racconto dei testimoni.