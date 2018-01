La mappa online dei collettivi per schedare le "violenze neofasciste"

La scusa è quella di realizzare uno strumento per rendicontare le aggressioni neofasciste (o presunte tali). Ma con il desiderio di schedare la presenza sul territorio di Forza Nuova, CasaPound e simili. Il collettivo bolognese Infoantifa Ecn, attivo in Emilia da quasi venti anni, ha realizzato una mappa interattiva sul web per rendicontare le violenze dei partiti di destra o di militanti fascisti in tutta Italia.

Nella mappa pubblicata sul loro sito si possono vedere i luoghi dove la stampa o altri militanti antifascisti hanno registrato aggressioni commesse da esponenti dei gruppi di estrema destra. Cliccando su ogni icona, si apre una tendina che spiega cosa è successo, quando e i dettagli della vicenda.

" Dal 2005 abbiamo cominciato a tenere un archivio che ad oggi conta oltre 5600 documenti categorizzati per regione, gruppo politico e responsabili" , hanno detto a Repubblica i fervidi antifa. I volontari del centro incrociano le notizie, leggono i quotidiani locali e registrano i fatti. "Ma a volte alcune notizie sfuggono anche ai più attenti e per questo è importante la segnalazione degli utenti", spiegano. In un caso, per esempio, l'autore dell'episodio è stato "riconosciuto come fascista sia per la retorica che per l’abbigliamento".

" La mappa è uno strumento che abbiamo approntato e che vogliamo mettere a disposizione di chiunque voglia fare una segnalazione - dicono ancora a Repubblica - è chiaro che, essendo noi un collettivo, non possiamo essere sull'intero territorio italiano, così abbiamo pensato che creare uno strumento accessibile a tutti potesse essere il modo migliore per raccontare un fenomeno - quello del fascismo violento - che oggi è ancora molto presente ".