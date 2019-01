Maradona tranquillizza i tifosi: “Sto bene, non è successo nulla di grave”

Aveva lasciato tutti con il fiato sospeso per il suo stato di salute, ma oggi è lui stesso a rassicurare fan e tifosi. Diego Armando Maradona era stato ricoverato in un ospedale argentino ieri sera, per un’emorragia gastrica. La notizia era venuta fuori perché il campione risultava irreperibile e alcuni giornalisti avevano dato l’allarme.

“Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei nipoti Benjamin, Dieguito Matias e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti”.

Con questo messaggio, diffuso attraverso i suoi canali social, Maradona ha voluto tranquillizzare gli sportivi di tutto il mondo, in ansia per lo stato di salute del “Pibe de Oro”. Nella giornata di ieri diverse e allarmanti notizie si erano rincorse: dal Messico si era parlato di scomparsa. Maradona sarebbe stato irreperibile per il suo club, i Dorados, per diversi i giorni, ma alla fine la scoperta del malessere, per fortuna già ampiamente superato dal fuoriclasse argentino.