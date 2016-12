La marcia cattolica di Ravenna? Gita in moschea e niente Messa

L'ultima stortura in nome del dialogo con l'islam è la marcia cattolica di Ravenna che cancella la Santa Messa per pertare i fedeli (cattolici) a fare una gita alla moschea. Un'iniziativa, quella tanto sbandierata dall'arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni, che sta facendo discutere i ravennati che, da quando papa Paolo VI l'ha inaugurata mezzo secolo fa, sono molto affezionati alla Giornata della pace che si celebra il primo di ogni anno.

"È la prima volta in Italia" , gongola l'arcivescovo Ghizzoni. "Abbiamo pensato che in un mondo e in un periodo storico caratterizzato da contrapposizioni e violenza - fa eco Luciano di Buò, direttore dell'Ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro - questo fosse il segno più significativo, che invece la collaborazione e l'incontro tra persone di religioni diverse è possibile, e qui a Ravenna è realtà" . Ma la tappa alla moschea, la seconda più grande d'Italia, durante la celebrazione del primo gennaio ha creato forti mal di pancia. Anche perché, come fa notare ItaliaOggi, secondo il report della polizia, il 10 per cento dei foreign fighter del Paese è partito proprio da qui, da Ravenna.