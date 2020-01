Marco Cestaro, la madre: "Accoltellato, temeva i satanisti"

Anna Cattarin, madre di Marco Cestaro, morto a soli 17 anni in circostanze misteriose, ha dichiarato che il caso del figlio non fu suicidio. Marco sarebbe stato accoltellato. Queste le parole della donna riportate dal settimanale Giallo: "Mio figlio è stato ucciso e il suo corpo portato su quei maledetti binari per depistare le indagini. Non capisco perché gli inquirenti si ostinino a chiedere che il caso venga archiviato come suicidio". A detta della signora Cattarin, sarebbe necessario svolgere nuove indagini per approfondire la vicenda, prima della chiusura del caso. La mamma di Marco ha aggiunto che il lavoro dei consulenti ha dimostrato scientificamente che il figlio non si tolse la vita. Sembra che le ferite sul corpo del ragazzo non siano compatibili con un impatto con un treno. Ricordiamo che Marco venne trovato agonizzante vicino alla stazione di Lancenigo (Treviso). In effetti, come osserva Anna, se il giovanissimo fosse stato travolto dal mezzo pubblico, del corpo sarebbe rimasto poco o niente.

Marco Cestaro: potrebbe non trattarsi di suicidio, l'appello della madre ai giudici

La madre di Marco Cestaro, Anna Cattarin si augura che le indagini sulle reali cause di morte del figlio vengano approfondite e che la vicenda non sia archiviata come suicidio. In data 19 marzo 2020 i giudici del tribunale di Treviso dovranno decidere come dovrà svilupparsi l'inchiesta. Marco, studente di 17 anni, era residente a Villorba (Treviso). Dopo essere trovato in fin di vita presso la stazione di Lancenigo, morì agonizzante in ospedale. Qualche tempo prima, lungo la stessa linea ferroviaria, il padre di Marco si tolse la vita facendosi travolgere da un treno. Secondo gli inquirenti, il 17enne, distrutto dalla perdita del genitore, avrebbe deciso di seguire l'esempio di quest'ultimo suicidandosi allo stesso modo. Mamma Anna, tuttavia, non ha mai creduto a tale versione dei fatti. Secondo lei, Marco fu assassinato.