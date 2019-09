Marito denunciato per aver picchiato la moglie

Violenza domestica nel Senese, dove un marito ha assalito e picchiato la propria moglie. I vicini di casa della coppia, preoccupati per le grida provenienti dall’appartamento, hanno chiamato i carabinieri subito intervenuti. L’uomo, un 58enne, è stato denunciato e per lui è scattato l’obbligo di allontanamento dalla casa coniugale. Secondo quanto emerso, la violenza sarebbe avvenuta a Murlo, comune in provincia di Siena.

Un marito avrebbe prima aggredito verbalmente e poi fisicamente la propria moglie, tanto da allarmare i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul luogo della violenza sono così giunti i militari della Compagnia di Montalcino che hanno bloccato il coniuge poco distante dall’abitazione in cui è avvenuta l’aggressione. La moglie è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti a bordo di un’ambulanza. Il 58enne è stato deferito in stato di libertà.

Il sostituto Procuratore di turno, Nicola Marini, ha emesso la misura dell’allontanamento dell’uomo dalla casa coniugale, immediatamente applicata dai carabinieri. Sembra che questa situazione durasse da diverso tempo. La donna infatti, una volta ascoltata dai militari, avrebbe raccontato delle continue violenze subite dal marito. La consorte però non aveva mai avuto il coraggio di denunciare quell’uomo violento che la maltrattava sia verbalmente che fisicamente.