"Markle con il suo seme da nera macchierà la famiglia reale"

L'arrivo di Meghan Markle al palazzo reale in Gran Bretagna "macchierà" la famiglia reale con "il suo seme" e aprirà la strada ad "un re nero". La frase choc è stata pronunciata, anzi digitata per messaggio, da Jo Marney, fidanzata del leader dell'Ukip Henry Bolton, ex modella 25enne e anche lei membro del partito anti Ue in Inghilterra.

L'attacco contro la Markle

A riportare la notizia è stato il Mail on Sunday, svelando gli sms che la Marney avrebbe inviato ad un amico qualche settimana prima di iniziare la sua relazione con il leader dell'Ukip. Il partito non ha potuto far altro che correre ai ripari e sospendere la bella (e bionda) modella. La donna ha chiesto scusa, spiegando che quegli sms sarebbero stati letti fuori dal contensto, provocando così un caso che non avrebbe modo di esistere. In realtà, negli sms apparirebbe anche una frase in cui la Marney definisce la futura sposa del principe Harry come "una donna di facili costumi". Non proprio un complimento.

Bufera sull'Ukip