Marocchino minaccia e rapina studente sul treno

Brutta avventura per uno studente ventenne che è stato minacciato e derubato del telefono da un marocchino di trentuno anni. Il delinquente è stato però intercettato e bloccato dalla Polfer grazie ai filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza. Come riportato da IlGiorno, la rapina con minaccia sarebbe avvenuta il 30 settembre, su un treno che dalla stazione di Greco Pirelli era diretto a Monza.

Lo studente era salito a bordo per raggiungere la sua scuola, ma quando si è seduto in carrozza, è stato raggiunto dallo straniero che lo ha prima minacciato con un coltello e subito dopo derubato del cellulare. La vittima, appena scesa dal convoglio, si è recata immediatamente negli uffici della polizia ferroviaria per denunciare l’aggressione e la rapina. Quando il giovane ha composto il proprio numero telefonico, ha risposto una voce maschile, probabilmente si trattava del marocchino, che ha proposto uno scambio alla sua vittima: duecento euro in cambio del telefono. Gli agenti sono quindi andati all'appuntamento al posto del 20enne, nessuno però si è presentato.

A quel punto le indagini si sono dirette sui filmati registrati dalle telecamere presenti in stazione. I poliziotti hanno così potuto vedere distintamente il 31enne scendere dal treno ed entrare in un negozio, dove ha rubato due lattine di birra. Il rapinatore è stato infine individuato in un esercizio commerciale mentre stava lavorando. Sul posto di lavoro sarebbero stati trovati anche i vestiti che il marocchino indossava al momento dell’aggressione. L’uomo è stato così arrestato con l’accusa di rapina aggravata.