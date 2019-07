Marocchino rapina e prende a bastonate conoscente che lo ospitava

Un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul suolo italiano e con una sfilza di precedenti alle spalle, è finito in manette la scorsa notte dopo aver rapinato e preso a bastonate un conoscente italiano che lo ospitava a casa sua. La vicenda, accaduta a Greve in Chianti (Firenze) è stata raccontata dal locale Firenze Post.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si sono occupati delle indagini il 26enne ha iniziato a dare in escandescenze alle prime luci dell'alba di ieri, quando intorno alle 4 del mattino ha preteso dall'italiano che lo ospitava che quest'ultimo gli consegnasse i 285 euro che erano in quel momento in suo possesso, per poi allontanarsi. La vittima ha così chiamato i carabinieri ma il marocchino, che si era accorto del gesto, ha privato il rapinato anche del telefono cellulare, poi per evitare di essere seguito lo ha preso a bastonate procurandogli escoriazioni in diverse parti del corpo.

I militari in perlustrazione notturna però, intervenuti pochi minuti dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno colto il marocchino in flagranza di reato mentre tentava di scappare con la refurtiva e gli hanno stretto le manette ai polsi: questa mattina il 26enne è stato processato per direttissima ed il giudice vista la situazione ha convalidato l'arresto, predisponendo nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Firenze.