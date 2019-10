Marocchino sperona auto polizia e ferisce due agenti, arrestato

È finito dietro le sbarre un marocchino di 37 anni che lo scorso venerdì pomeriggio ha speronato l'auto d'ordinanza di una pattuglia di polizia, arrivando anche ad aggredire gli uomini in divisa che tentavano di immobilizzarlo.

Il soggetto, tenuto da tempo sotto controllo dalle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina.

Il fermo è avvenuto a Corlo, una frazione del comune di Formigine (Modena), dove gli agenti del commissariato di Sassuolo erano impegnati in operazione antidroga. Qui gli inquirenti avevano infatti rilevato una cospicua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ed il marocchino, un pregiudicato, era il principale indiziato.

I poliziotti stavano dunque pattugliando la zona, quando hanno colto il 37enne sul fatto, mentre stava cedendo della droga ad un cliente. Immediatamente circondato, il magrebino ha tentato di tutto pur di scampare all'arresto. Riuscito in qualche modo a salire sulla propria auto, lo straniero ha messo in modo ed è partito, speronando una delle pantere che lo stavano accerchiando.

Il violento impatto ha costretto il nordafricano ad abbandonare la vettura per tentare una disperata fuga a piedi, che si è conclusa in un vicino terreno agricolo. Qui gli agenti sono riusciti a raggiungere il 37enne, che ha opposto strenua resistenza. Scagliatosi come una furia contro gli uomini in divisa, il marocchino è stato definitivamente immobilizzato soltanto al termine di una colluttazione.

Ridotto in manette, il soggetto è stato dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al momento si trova detenuto in carcere, in attesa di giudizio. Nella sua auto, perquisita dagli inquirenti, sono stati rinvenuti due telefoni cellulari, 450 euro in banconote di piccolo taglio e 17,1 grammi di cocaina, suddivisi in 18 piccoli involucri termosaldati.

In seguito alla colluttazione due agenti hanno riportato delle ferite e sono stati accompagnati in pronto soccorso. Per loro una prognosi di 5 e 7 giorni.