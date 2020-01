Marocco, italiana trovata morta su una spiaggia

Il corpo senza vita di una donna italiana di 30 anni, E.V., è stato ritrovato oggi sulla spiaggia di Boutalha, una località situata a 18 chilometri a nord di Dakhla, nel sud del Marocco. Il luogo è amato soprattutto da chi pratica surf e kitesurf perchè affacciata sull'oceano Atlantico.

Secondo quanto riportano i media locali, la donna era scomparsa da ieri. Una denuncia, infatti, era stata presentata alle forze dell’ordine da un amico marocchino della giovane che, così, aveva fatto scattare l'allarme. Gli agenti della gendarmeria erano alla ricerca della giovane originaria di Thiene, in provincia di Vicenza.

Una fonte locale ha raccontato che la ragazza si trovava nel Paese per una vacanza e pernottava su un caravan nel golfo di Dakhla. Sabato notte, la 30enne si era allontanata senza portare con sé nulla dopo una discussione con l'amico con cui condivideva alloggio.

Le forze dell’ordine, dopo 24 ore di indagini, hanno ritrovato il corpo che è stato immediatamente portata nell'ospedale Hasan II di Dakhla in attesa dell'autopsia che chiarirà le cause del decesso. Al momento non si sa se la giovane sia morta per un malore o un incidente o, ancora, se sia stata vittima di un omicidio. Il caso è stato affidato alla procura locale.

La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la vicenda in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Rabat e il consolato generale a Casablanca, Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari sono in stretto contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima, a cui stanno fornendo ogni possibile assistenza.