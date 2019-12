Marsala, extracomunitari rapinano un trentenne e vengono arrestati

Hanno rapinato un trentenne di Marsala dietro minaccia di fargli del male con delle bottiglie di vetro ma sono stati raggiunti dai carabinieri ed arrestati. Si tratta di due giovani di origine gambiana: Saidy Malang di 26 anni e Jaiteh Ansuman di 19 anni. I due, ospiti in un centro di accoglienza del luogo, la sera del 30 novembre scorso durante le ore a disposizione per una boccata d’aria, si sono recati nel centro storico della città e hanno fermato un trentenne per farsi consegnare quanto fosse a sua disposizione. L’uomo, in un primo momento, ha cercato di convincere i due sul fatto che non possedesse nulla di importante e quindi di lasciarlo andare. Si è trattato di un piccolo tentativo di sottrazione al pericolo che diveniva sempre più imminente.

Infatti, poco dopo, i due gambiani innervositi dalla reazione del marsalese, sono passati al dunque minacciandolo con delle bottiglie di vetro vuote riuscendo a farsi consegnare cinquanta euro ed un paio di cuffie bluetooth. Arraffato tutto gli extracomunitari si sono dileguati a gambe levate. Il trentenne ha chiamato immediatamente i carabinieri che sono intervenuti sul posto trovandolo ancora sconvolto per quanto fosse successo. Hanno dunque raccolto tutte le informazioni necessarie per avviare le ricerche e risalire ai delinquenti.

I due rapinatori poco dopo sono stati ritrovati da una pattuglia della Sezione Radiomobile all’interno del centro d’accoglienza. Lì sono stati sottoposti a perquisizione personale e, nella tasca anteriore dei pantaloni di Saidy , sono state ritrovate le cuffie sottratte alla vittima poco prima. Le stesse, sono state restituite al legittimo proprietario. Sia il 19enne che il 26enne sono stati condotti in caserma per le formalità di rito ed arrestati per il reato di rapina in concorso. Gli extracomunitari sono stati accompagnati nella casa circondariale di Trapani e il provvedimento adottato nei loro confronti è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

In quest’ultimo periodo nel centro cittadino sono in crescita i fenomeni di criminalità e i carabinieri della Compagnia di Marsala hanno aumentato le attività di controllo. Sono aumentati i servizi potenziati sul territorio allo scopo di prevenire e combattere queste tipologie di reati. La vigilanza attuata in tal senso continuerà soprattutto in prossimità delle festività natalizie dove si presume aumenteranno le fattispecie di reato in questione. Solo negli ultimi giorni, i carabinieri hanno arrestato in totale 7 persone procedendo anche al deferimento in stato di libertà di altri 5 delinquenti.