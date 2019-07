Quel matrimonio insolito nel club per scambisti: "È stato qualcosa di unico..."

Un matrimonio come gli altri. All'apparenza. Sì, perché questa coppia. - che giustamente vuole mantenere l'anonimato - ha voluto festeggiare il giorno più bello in una villa nelle colline della Valconca, in provincia di Rimini. Una villa che si chiama Il Tempio di Saludecio e che è famosa per ospitare niente meno che un club privato per scambisti. Insomma, un party nuziale a dir poco bollente, tra sesso selvaggio e scambi di coppie. Oltre ai festeggiamenti più tradizionali, infatti, la festa è andata avanti tutta la notte e a una certa ore le coppie hanno iniziato a distribuirsi nelle svariate camere da letto della villa. Sposi compresi, si capisce.

" Stiamo insieme già da tanto tempo e un anno fa abbiamo incominciato a frequentare gli eventi della Villa – raccontano i due al Resto del Carlino –. Ci siamo innamorati di questa location da favola. Per il nostro matrimonio volevamo qualcosa di unico e così la scelta è caduta sul club. Ci sono coppie che arrivano da ogni parte d’Italia: Lazio, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto, persino dalla Sicilia e dall’estero. È uno dei pochi posti dove è possibile vivere la propria sessualità liberamente, senza tabù o moralismi. E in assoluta riservatezza".