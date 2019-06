Matteo Salvini: "Non ho in programma matrimoni. Io e Francesca stiamo bene così"

La storia con Elisa Isoardi è soltanto un lontano ricordo. Ora, Matteo Salvini è tornato a sorridere al fianco di Francesca Verdini. I due sono inseparabili e non si nascondono agli obiettivi curiosi dei paparazzi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il vicepremier leghista, oltre ad affrontare i temi spinosi che tengono banco negli ultimi mesi, ha parlato anche di argomenti più leggeri: il clima torrido, il suo rapporto con la fidanzata e le sue vacanze.

Un Matteo Salvini quasi inedito, potremmo dire. Quasi, appunto, perché il vicepremier leghista non ama nascondere ciò che gli accade. E come si difende da questa afa infernale? "Dormendo con l'aria condizionata a palla, la tengo a 21 o 22 gradi", replica Salvini. "E chi dorme con lei, la signorina Francesca Verdini, come la pensa?", gli domandano in radio. "Chi dorme con me è freddolosa, c'è un dibattito in corso - replica -. Ma alla fine decido io: il telecomando della tv e dell'aria condizionata sono di mia pertinenza. L'ultima volta ha dormito con la felpa della Sardegna...".

Ma cosa ha in programma Matteo Salvini per queste vacanze estive? "Sono ancora molto lontane - dice -. Andrò sicuramente qualche giorno con mia figlia, in montagna, e con mio figlio, con cui andrò al mare. Come sempre, in Italia”. E con Francesca andrà in vacanza? "Intanto - replica - domenica sera la porterò a Cantù, in Brianza, dove c'è anche un bel fresco...".

E proprio a questo punto arriva una bella domandina. C'è un matrimonio in vista? "Non ho in programma matrimoni - ha chiuso Salvini -. Il governo dura sicuramente 4 anni e io non ho in programma matrimoni. Stiamo benone così".