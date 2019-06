Maturità, i voti dei vicepremier. Salvini: "Io non stavo simpatico"

Alla vigilia della maturità i due vicepremier fanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la maturità, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ore di ansia e angoscia, ma belle belle. Comunque vada sarà un successo e ve lo ricorderete per tutta la vita". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Skuola.net.

"Alla maturità ho portato a casa 48 su 60, un risultato che ancora oggi rivendico essere ingiusto perchè al ribasso. Avevo già cominciato a fare attività politica e già all'epoca non c'era, soprattutto tra le professoresse del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano, una particolare attrazione per le idee leghiste: non stavo simpatico. Però 'ciapa lì e porta a cà', come si dice a Milano". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Skuola.net.

Anche Luigi Di Maio ha speso qualche parola per i maturandi: "Godetevi l'esame di maturità, perchè tra qualche mese e qualche anno rimpiangerete la difficoltà relativa di quell'esame".