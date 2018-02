Mauro Corona fa il suo endorsement: "Voterò i Cinque Stelle"

Da salviniano convinto, Mauro Corona si dice ora pronto a votare per il MoVimento Cinque Stelle. Lo scrittore e alpinista trentino lo ha annunciato pochi giorni fa ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sulle frequenze Radio24.

Parlando alla radio della Confindustria, Corona ha confessato che, dopo anni di dichiarata vicinanza al segretario federale della Lega, per le prossime consultazioni sarebbe orientato a dare la propria preferenza - se non deciderà di astenersi - alla compagine capitanata da Luigi Di Maio.

"Per chi voterò? - rivela a Cruciani - Ho apprezzato qualche parola di Salvini, come ad esempio abbassare le tasse o abolire la legge Fornero, non voto più per la sinistra che non esiste più e che ho votato una vita. La sinistra non sarà mica rappresentata da Renzi o Grasso, con quel sorriso tra il mellifluo e l’innocente, non sarà mica rappresentata dal vecchio Bersani? Allora penso di non votare, ma ho delle mire per i 5 Stelle."

"Lo dico chiaramente: se vado a votare voto per i 5 Stelle - prova a ragionare - Almeno provo a cambiare, a vedere cosa faranno".

Certo lo scetticismo è forte, come forte è la tentazione di non recarsi nemmeno alle urne: "Ma perché dobbiamo farci prendere per il culo? Scommettiamo che fra cinque anni non succede niente? Perché l’Italia deve andare a votare per questi qui che non risolvono nulla? La gente che percepisce la gravità del momento, non dovrebbe neanche muoversi da casa. Nessun italiano a votare! Voglio vedere il cento per cento di astensione. E allora questi politici si guarderebbero in faccia e tornerebbero a casa".

Se però proprio dovesse scegliere, a questo giro Corona proverebbe a premiare le stelle.