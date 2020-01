Maxi richiamo di Toyota: "Problemi sugli airbag"

La Toyota ha annunciato un maxi richiamo per milioni di auto. La casa giapponese ha infatti deciso di richiamare ben 3,4 milioni di veicoli in tutto il mondo per un problema all'airbag. Di fatto un gusato elettronico potrebbe provocare un mal funzionamento degli stessi air bag in caso di impatto. Sono diversi i modelli interessati. Tra questi ci sono le Corolla 2011-2019, le Matrix 2011-2013, le Avalon 2012-2018 e i veicoli ibridi Avalon 2013-2018. Va sottolineato che il richiamo riguarda almeno 2,9 di auto vendute negli Stati Uniti.

A finire nel mirino sarebbe l'unità di controllo che a quanto pare non ha una protezione adeguata contro il rumore elettrico che può verificarsi in caso di incidente. Con questa "falla" nel sistema potrebbe scattare un mancato "dispiegamento" degli air bag. Dopo il richiamo dei veicoli, i concessionari Toyota installeranno a bordo delle auto un filtro anti rumore. Verrà posizionato esattamente tra il modulo di controllo dell'airbag e il cablaggio. Già a novembre del 2018 era scattato un richiamo Toyota per problemi all'airbag. In quel caso il richiamo aveva riguardato in modo particolare l'Europa con almeno 946mila veicoli richiamati. I modelli principali che sottoposti ad un controllo sono stati la Avensis e la Corolla. "Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema. È probabile che alcune condizioni aumentino il rischio di lesioni o incidenti", aveva fatto sapere la casa automobilistica. Ora un nuovo richiamo che riguarderà 3,4 milioni di clienti e i loro veicoli.