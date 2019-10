Maxi truffa diamanti: 300 le vittime. Anche Vasco Rossi

Una maxi truffa riguardante l'acquisto di diamanti a prezzi esorbitanti, che avrebbe generato profitti illeciti per circa 500 milioni di euro. Sarebbero più di 300 le vittime incappate nel circolo vizioso. Tra i truffati più celebri anche il cantante Vasco Rossi. Sono i dati principali che emergono dalle 42 pagine dell'avviso di conclusione indagini firmato dal pm di Milano Grazia Colacicco. Questi, gli ultimi importanti aggiornamenti circa l'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza. Inchiesta che lo scorso febbraio aveva portato ad un sequestro preventivo da oltre 700 milioni di euro, anche a carico di 5 banche indagate.

A dare gli opportuni aggiornamenti sull'inchiesta è stato il pm Grazia Colacicco tramite 42 pagine dell'avviso di conclusione indagini. I truffatori proponevano alle loro ignare vittime l'acquisto di diamanti a prezzi gonfiati, tra cui lo stesso Vasco Rossi. Come risulta, inoltre, dall'atto di chiusura delle indagini, che prelude alla richiesta di processo per 87 persone fisiche e 7 giuridiche, fu il Banco Bpm (allora Banco Popolare) a proporre al cantate originario di Zocca l'acquisto di tali pietre preziose.