Ruba le chiavi alla cliente e tenta il furto in casa: denunciato meccanico

È stato denunciato in stato di libertà un meccanico di 32 anni di Francavilla Fontana, un Comune in provincia di Brindisi. L'uomo ha preso le chiavi dell'abitazione di una sua cliente che si trovavano all’interno dell’autovettura e ha poi tentato il furto nell’abitazione della donna.

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nel corso degli accertamenti avviati in seguito alla querela sporta dalla donna, una 25enne del luogo, hanno denunciato l'uomo con l'accusa di tentato furto in abitazione in concorso.

In particolare, la notte del 2 settembre scorso il 32enne è entrato, con il volto coperto, all’interno dell’abitazione della sua cliente accedendo dalla porta di ingresso grazie ad un duplicato delle chiavi rinvenute, come detto, all'interno dell'auto che la donna gli aveva lasciato per una riparazione nella sua officina.

La reazione della vittima al tentativo di furto ha causato la fuga dell’uomo che ha perso per strada le chiavi duplicate, trovate successivamente dai militari dell'arma e poste sotto sequestro.