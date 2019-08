Medico aggredito nel leccese perché non prescrive oppiacei

Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un medico. Questa volta teatro dell’aggressione verso un camice bianco è stato l’interno dell’ambulatorio di Guardia medica di Muro Leccese, comune in provincia di Lecce. Il medico sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di prescrivere farmaci, tra cui alcuni oppiacei, a un uomo. Il fatto è avvenuto ieri, venerdì 23 agosto, in tarda serata. In ambulatorio sarebbe giunto un uomo richiedente la prescrizione di farmaci, tra i quali oppiacei. Quando il medico di turno si è rifiutato di scrivere la ricetta richiesta, l’uomo avrebbe minacciato di morte il sanitario, dopo aver sollevato la scrivania in un impeto di rabbia. Fortunatamente la vittima di tale aggressione è riuscita a mantenere i nervi saldi e le minacce non si sono trasformate in aggressione fisica.

Immediata la reazione dell’Ordine dei medici di Lecce appena saputo quanto accaduto, che ha esortato il collega a denunciare il fatto alle Forze dell’ordine e al direttore del distretto socio-sanitario di competenza. In un comunicato divulgato si legge che “L'Ordine dei medici di Lecce e la commissione sul "Disagio lavorativo" denunciano con forza e sdegno l'ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni di un collega mentre svolgeva il suo servizio, nei giorni scorsi, nella sede di continuità assistenziale a Muro Leccese”. Nella nota l’Ordine ha inoltre sottolineato che quanto avvenuto nel comune pugliese è solo l’ultimo episodio di violenza nei confronti di operatori sanitari.