Medico finisce nei guai: faceva visite in nero

Un medico è finito nei guai in seguito ad alcuni controlli da parte della Guardia di Finanza. L’uomo aveva dichiarato di non superare le cinque ore settimanali come libero professionista. Invece sarebbe risultato che il camice bianco gestisse due studi di ginecologia, oltre a prestazioni mediche in due centri privati. Superando in questo modo le 25 ore settimanali. Il fatto è saltato fuori grazie a una indagine portata avanti dai finanzieri del Comando provinciale di Vicenza, sotto il coordinamento dell’A.G. berica, che hanno denunciato per truffa aggravata, il medico 63enne.

Il professionista, secondo quanto emerso, avrebbe percepito in maniera indebita compensi dal Servizio sanitario nazionale, per un periodo che va dal 2010 al 2016. Avrebbe dichiarato il falso per non essere costretto a ridurre il numero di pazienti, 37,5 per ogni ora oltre le cinque. Se avesse dichiarato il vero sarebbe andato incontro anche a una riduzione dei compensi e delle indennità riconosciute dall’Azienda Ulss n. 5 di Arzignano.