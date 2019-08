Il medico di Lampedusa nei guai perché i migranti non sono malati

Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse solo un caso di otite

Dichiarazioni che sono costate a Francesco Cascio, responsabile del poliambulatorio dell'isola siciliana, pure un interrogatorio da parte degli inquirenti: il dottore - ora in vacanza - verrà infatti presto ascoltato dalla polizia giudiziaria su incarico della procura di Agrigento.

"In questa polemica c'è qualcosa che non quadra", ha detto il medico all'Adnkronos, " Poi se vogliono dire che sono stato cuffariano facciano pure, non mi importa. Ma i fatti sono quelli. Ho avuto di peggio nella mia vita... Queste polemiche sui referti medici delle persone visitate fanno semplicemente vomitare. Non riesco a capire come nasce. La mia unica colpa quale sarebbe? Quella di avere fatto politica? Io ormai sono fuori dalla politica, da anni, e faccio il medico ".

Per Cascio è "da pazzi" pensare che abbia voluto solo "fare una marchetta a Salvini". "Io sono un medico, innanzitutto, e parlo con i referti", si sfoga, " Se su tredici migranti visitati, che secondo alcuni medici Cisom erano gravi, solo una giovane aveva una otite, cosa posso farci io? Mica posso inventare malattie che non esistono ". Il medico non è a Lampedusa in questi giorni ma ha letto "i referti fatti dai miei due medici al Poliambulatorio". "E di loro mi fido", dice, " Uno ha una anzianità di oltre 40 anni. Sapevo che c'era una ragazza con una emorragia vaginale, ma l'emoglobina era a 11,3, quasi migliore della mia ".