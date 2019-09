Mediterranea in pressing sul governo "Adesso ridateci la Mare Jonio"

Le ong adesso vanno in pressing sul governo giallorosso. Dopo la ripertura dei porti, le flotte buoniste chiedono di poter tornare in mare. E tra queste c'è Mediterranea, l'ong dei centri sociali che fa i conti con il sequestro della Mare Jonio. Dopo un lungo braccio di ferro con il Viminale, la nave finì sotto sequestro. Adesso l'ong chiede in modo chiaro al nuovo esecutivo di rimuovere il blocco che pende sulla nave. " Enorme frustrazione non poter essere in mare mentre le persone annegano a causa dell'assurdo e illegittimo sequestro amministrativo di #MareJonio, ultimo colpo di coda del precedente governo, che quello attuale potrebbe revocare in un attimo. Soccorrete chi rischia di morire! ", ha fatto sapere Mediterranea sul suo profilo Twitter. Una richiesta, quella dell'ong, che arriva dopo l'ennesimo naufragio nelle coste davanti alle coste della Libia. A darne notizia è stato Alarm Phone su Twitter: " Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua e che varie persone, inclusi bambini sono andate fuoribordo. Temiamo che ci siano delle fatalità. Cos'altro deve succedere affinchè le autorità si prendano responsabilità per la situazione? ", si legge in un tweet.

A quanto pare sarebbero state allertate UnavforMed, Guardia costiera, Guardia costiera francese, forze armate maltesi e la Guardia costiera libica. Di fatto con il cambio del governo in Italia, dalle coste della Libia ripartono in modo consistente i viaggi a bordo dei barconi verso le nostre coste. Il patto di Malta inoltra ha legalizzato le operazioni delle ong che sono un ulteriore richiamo per i migranti che partono dal Nordafrica. Insomma le navi buoniste sono pronte a riprendere il largo e adesso bussano alle porte del governo gialloverde per poter togliere l'ancora.