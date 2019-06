Meghan rompe del tutto con la corona inglese. Il dettaglio non sfugge

Meghan Markle è sicuramente uno dei personaggi reali più chiacchierati degli ultimi tempi. Vuoi per la sua carriera passata, vuoi per il suo primo matrimonio, vuoi per la sua famiglia, fatto sta che nel bene o nel male di Meghan se ne parla sempre. Sempre e comunque. Anche sulla presentazione del royal baby ne è nato un caso di stato. La piega, l'abito, l'orario, il sorriso, il papà che teneva in braccio il piccolo, di tutto. Hanno detto e scritto di tutto. E di certo la stampa non poteva fermarasi qui.

Ieri, infatti, in occasione del compleanno della Regina, Meghan Markle è tornata in pubblico, la prima apparizione dopo la nascita di Archie. Bellissima come sempre ha sorriso alla folla che la attendeva da giorni. Ma proprio mentre lei salutava dalla carrozza, qualcuno ha notato un particolare di non poco conto. Come segnala SpySee, infatti, la dichessa - vestita in blu da Givenchy con cappello in tina di Noel Stewart - ha sfoggiato un nuovo anello. I sudditi hanno segnalato sui social che Meghan all'anulare sinistro aveva un terzo anello posto al centro tra la fede nuziale e l'anello di fidanzamento.

Si tratta di un regalo del principe Harry per la nascita del primogenito. Qual è il motivo di tanto scandalo? Il "maledetto" regalo, infatti, è una tradizione tipicamente americana, mai seguita prima d'ora da un componente della royal family. Si parla, quindi, di un altro segno di rottura con le tradizioni consolidate. Una tradizione rotta di duchi di Sussex.