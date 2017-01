Melania con un abito D&G. Bufera sul web: "Vergogna"

Chi sarà lo stilista che vestirà Melania Trump? Una polemica che sta girando tra gli addetti ai lavori. Infatti c'è già chi ha annunciato di non voler proporre le proprie creazioni all'ex modella. Lo stilista francese Sophie Theallet ha lanciato un appello ai colleghi invitandoli a non vestire la futura First Lady americana. Tom Ford ha invece rivelato che non proporrà le sue creazioni a Melania.

Ma c'è anche chi va controcorrente. Stefano Gabbana qualche giorno fa ha postato sul suo profilo Instagram la foto di Melania con un tubino nero firmato Dolce &Gabbana e ha scritto: "Grazie Melania Trump". Il post però, oltre a una serie di like e apprezzamenti, ha scatenato l'ira di molti utenti che hanno attaccato lo stilista italiano definendolo "ignorante".