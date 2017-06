Melanie Gaydos, la modella senza denti e calva voluta dai fotografi

Nonostante la grave malattia che le deturpa il corpo, Melanie Gaydos è una modella voluta dai più grandi fotografi del settore.

La 28enne, di cittadinanza americana e studentessa di arte, è affetta da displasia ectodermica, una rara condizione genetica che non permette a denti e unghie di crescere. Oltre a questo, Melanie soffre anche di alopecia congenita per colpa della quale è completamente calva. In più è quasi del tutto cieca. Il suo corpo ha un aspetto completamente diverso da quello di una modella così come siamo abituati a vederle in passerella o sulle copertine dei giornali. Eppure, proprio grazie alle malattie di cui soffre, Melanie ha un'immagine unica nel mondo che la rende una delle modelle più richieste.

Tra i tanti professionisti che vogliono immortalarla anche il fotografo spagnolo Eugenio Recuenco, molto noto nel settore. Anche sui social, Melanie riscuote molto successo. Su Instagram la modella può infatti contare su ben 105mila follower.