Meningite, un altro caso: ricoverato il marito della donna morta all'inizio del mese

A poco più di un mese dalla prima vittima, sul lago d'Iseo è stato evidenziato il quinto caso di meningite. Ad aver contratto la sepsi da meningococco C è il marito di Marzia Colosio, la donna 48enne, di Predore, che il 3 gennaio scorso era morta, a causa del batterio.

L'uomo, 54 anni, è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A confermare il quinto caso è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha spiegato: " L'uomo era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale, che però non ha sortito completamente l'effetto auspicato a causa delle sue pregresse fragili condizioni di salute ". Ora, il marito di Marzia Colosio, " si trova fortunatamente in condizioni non gravi. Le azioni di profilassi per i contatti più stretti sono già state attivate dall'Ats di Bergamo ".

Il primo caso di sepsi da meningococco C era stata una 19enne, Veronica Cadei, morta nei primi giorni di dicembre. Oltre alla moglie dell'uomo ricoverato oggi in ospedale, altre due persone contrassero il batterio: si tratta di una 16enne, ricoverata lo scorso 5 dicembre e ora già tornata a scuola, e di un operaio 36enne, finito in ospedale pochi giorni prima di Natale e ancora in via di guarigione. Si erano accesi i riflettori anche sul caso di un 16enne che, però, sarebbe stato affetto più probabilmente, come ricorda il Corriere della Sera, da mengite di tipo B.