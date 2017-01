Meningite, morto un uomo di 65 anni a Messina

Un uomo di 65 anni è morto al Policlinico di Messina per meningite dopo essere stato ricoverato lo scorso 6 gennaio nel reparto di malattie infettive.

L'uomo era giunto al pronto soccorso in condizioni gravi ed essendo cardiopatico e con un edema polmonare il quadro clinico era piuttosto preoccupante. Negli ultimi giorni aveva avuto febbre molto alta e su questo caso era intervenuto Giuseppe Laganga, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" precisando che non c'è alcun allarme epidemia e "nessun elemento che possa fare pensare a rischi di epidemia di meningite".

I medici hanno comunque precisato che si tratta di una forma di meningite diversa da quella registrata in Toscana negli ultimi mesi e non c'è nessun rischio per chi è stato a contatto con l'uomo.

Intanto da questa mattina è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Legnano un uomo di 49 anni residente a Busto Garolfo in provincia di Milano. Il 49enne, arrivato in ospedale accompagnato dall'ambulanza del 118, è stato sottoposto all'esame chimico 'Liquor' che offre esito immediato e il risultato ottenuto è stato negativo. I sanitari attendono ora la diagnosi del secondo esame, effettuato per coltura, che arriverà al più tardi domani mattina.