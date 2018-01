Al mercato di Monza scontri tra antagonisti e Casapound

Raccoglievano firme al mercato di Monza in vista delle elezioni a un banchetto montato da Casapound i militanti che sono stati avvicinati da persone legate ai centri sociali, in un confronto che è poi sfociato in tafferugli tra gli attivisti dei due diversi colori politici.

Quattro poliziotti sono rimasti feriti e sedici persone sono finite denunciate per rissa, con altre 40 accusate di manifestazione non preavvisata per quanto avvenuto tra gli antagonisti e i militanti di Lealtà e azione.

Gli scontri sono avvenuti dopo che la polizia a chiesto agli uomini di Casapound di spostarsi in una seconda zona, dopo che nella piazza dove si trovava il loro banchetto sono arrivati gli antagonisti. Secondo la polizia è durante lo spostamento che sono partiti gli scontri, con lanci di sampietrini e bottiglie, tra le bancarelle del mercato cittadino.

Gli uomini delle forze dell'ordine hanno diviso i due gruppi utilizzando scudi e manganelli e sono riusciti a evitare che ci fossero feriti tra quanti erano in strada soltanto per fare compere al mercato.