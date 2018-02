Quel messaggio di Benedetto XVI: 'L'ultimo tratto della mia vita...'

Commosso, affaticato, lo "scemare delle forze fisiche" e quell'ultimo "pezzo di strada" che lo divide da "Casa". Sono queste le parole scritte dal Papa emerito, Benedetto XVI, nella sua ultima uscita pubblica. Un biglietto indirizzato a Massimo Franco del Corriere della Sera e reso noto dal quotidiano di via Solferino.

Ratzinger era stato contattato attraverso canali privati in quanto diversi lettori del giornale avrebbero chiesto notizie sulle sue condizioni fisiche. "Mi ha commosso - scrive Benedetto XVI nel biglietto firmato a mano - che tanti lettori del suo giornale desiderino sapere come trascorro questo ultimo periodo della mia vita ". Un percorso difficile, di cui il Papa emerito non nasconde le insidie. " Posso dire a riguardo che, nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa ".