A Brolo una novantenne picchiata e derubata in casa

Un altro caso di spietata violenza su un’anziana a Messina.

Il fatto è accaduto la notte appena trascorsa a Brolo tra le mura domestiche della vittima, una novantenne che viveva da sola nel pieno centro storico della città. La donna è stata ritrovata legata e imbavagliata reduce di gravi violenze.

Una dinamica della quale ancora non si riesce a realizzare una ricostruzione precisa.

A lanciare l’allarme su quella che poi si è rivelata una tragica scoperta, è stata la vicina di casa della novantenne insospettita nel vedere la porta spalancata.

Da qui la chiamata ai carabinieri. Una volta entrati in casa, quello che è apparso era uno scenario inverosimile: l’anziana era ancora legata e imbavagliata in gravi condizioni per le violenze subite e, la sua casa, a soqquadro a seguito dei furti commessi. La donna è stata trasportata immediatamente con i mezzi del 118 all’ospedale “Barone Romeo” di Patti dove è arrivata in codice rosso, divenuto adesso giallo. Restano comunque gravi le sue condizioni cliniche.

Sul fatto indagano i carabinieri di Brolo che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si presume che i delinquenti ad agire siano stati almeno in due e che siano entrati in casa della vittima in prima serata per poi allontanarsi indisturbati a tarda ora. Sui loro volti nessuna notizia al momento. Per conoscere la loro identità e per ricostruire in modo dettagliato i fatti occorre aspettare che l’anziana vittima si riprenda e possa raccontare quanto accaduto.

Un fatto simile era accaduto a Messina solamente pochi giorni fa nei confronti di un’altra novantenne. Un nuovo episodio di spietata violenza perpetrata ai danni di un’anziana che vive da sola dunque, un fatto increscioso che ha scosso la comunità e sta generando panico tra le persone che si trovano in condizione di solitudine tra le mura domestiche.