Messina, esplode un deposito di fuochi d’artificio: 5 morti

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un deposito di fuochi di artificio è esploso verso le ore 17.00 del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni della stampa locale in totale vi sarebbero 5 morti: si tratterebbe di quattro uomini di una ditta esterna e della moglie del proprietario (Venera Mazzeo, di 71 anni). Tuttavia sul profilo Twitter ufficiale dei vigili del fuoco si legge che i deceduti accertati sarebbero tre e vi sarebbero due dispersi.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti #20novembre aggiornamento ore 18:00 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019

La tragedia

L'onda d'urto avrebbe investito il laboratorio in cui si confezionano i fuochi pirotecnici. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco che ora stanno provvedendo per tentare di domare le fiamme: si lavora con estrema cautela perché non si esclude la possibilità di una seconda deflagrazione. Ci sarebbe anche due feriti in tarsferimento a Catania e Palermo nei centri grandi ustionati: uno di loro in codice rosso. La forte esplosione è stata avvertita anche nei comuni di Merì, Milazzo e Terme Vigliatore.

La fabbrica di fuochi d'artificio è gestita da Vito Costa e dai figli e si occupa della produzione di giochi pirotecnici di prima, seconda e terza categoria. Inoltre organizza anche spettacoli pirotecnici per privati o enti pubblici. La fabbrica ha un punto vendita in via salita 1 del Carmine a Barcellona.

