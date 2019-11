Messina, picchia moglie incinta e si scaglia contro agenti, arrestato marocchino

Ha aggredito la moglie incinta, scagliandosi con tutta la violenza che aveva in corpo contro i poliziotti intervenuti in soccorso della donna. A Messina un'altra situazione familiare, l'ennesima, in cui sono costretti ad intervenire le forze dell'ordine per ristabilire la calma. La Polizia ha arrestato un uomo di 31 anni, originario del Marocco ma residente in Sicilia da qualche anno. L'intervento è avvenuto dopo la segnalazione, ieri notte, di un cittadino che ha denunciato l'aggressione di un vicino di casa alla moglie. Una volta sul posto, gli agenti, non riuscendo ad entrare nell'appartamento, perché chiuso dall'interno, hanno ricostruito la situazione familiare attraverso la finestra del vicino. Un intervento non semplice, dato che l'appartamento non era facilmente accessibile. E così, dalla finestra hanno intravisto l'uomo sporco di sangue e in evidente stato di agitazione, barricato a casa. Alla loro vista ha inveito contro dicendo di non trovare le chiavi di casa per aprire, nonostante fosse dentro casa.

Per poter accedere all'ìnterno dell'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con loro anche il personale del 118 per i necessari soccorsi alla vittima. Una volta dentro i poliziotti hanno constatato la scarsissima situazione igienico-sanitaria in cui versava l'abitazione: cattivo odore e sporcizia ovunque, diverse suppellettili distrutte, nonché vetri e piatti in frantumi. Segno delle continue liti tra moglie e marito. Il personale del 118 ha soccorso la donna incinta e medicato l'uomo che era ferito a una mano. Quest'ultimo per sottrarsi all'identificazione dopo essere stato medicato si è scagliato contro i poliziotti. Ha provato a divincolarsi, è caduto a terra, ma gli agenti lo hanno immobilizzato e arrestato.

Dagli accertamenti è emerso che già in passato le volanti erano intervenute per analoghe aggressioni. L'uomo, infatti, spesso ubriaco, si era mostrato violento con la moglie. Era ormai divenuto violento e ingstibile. L'uomo spesso rientrava a casa ubriaco e in stato confusionale riversando poi sulla moglie comportamenti aggressivi per futili motivi, nonostante la donna fosse incinta. Così al racconto della donna e alle mezze ammissioni gli agenti lo hanno prima bloccato, poi portato in Commissariato e arrestato. Per lui si sono così spalancate le porte del carcere. Adesso dovrà rispondere dall'accusa di ripetute aggressioni nei confronti della moglie.