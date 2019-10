Messina, tentano di rapire bimba di 5 anni: ricercati due uomini

Inquietante tentativo di rapimento di una bambina di 5 anni, andato in scena durante il pomeriggio dello scorso giovedì a Nizza di Sicilia (Messina).

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, erano all'incirca le 17 quando la piccola si trovava in compagnia della nonna sul lungomare. Una tranquilla passeggiata, proseguita poi all'interno di un'area giochi, che si è rapidamente trasformata in un incubo per la donna.

Da un'auto che si ferma nelle vicinanze escono due uomini, che si avvicinano alla bimba, la afferrano e tentano di portarla all'interno dell'abitacolo col chiaro intento di rapirla.

Per fortuna la nonna si rende immediatamente conto della scena, ed inizia disperatamente a gridare ed a chiedere aiuto ai presenti.

Non potendo più contare sull'effetto sorpresa, i due malviventi desistono e rientrano di corsa nell'auto, fuggendo poi a grande velocità.

Gli altri testimoni presenti in quegli attimi concitati hanno poi contattato le forze dell'ordine per richiedere il loro intervento. Sul posto i carabinieri che, dopo aver interrogato i presenti, si stanno ora occupando di condurre le indagini alla ricerca dei responsabili. A causa del forte spavento, la nonna della bimba è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.