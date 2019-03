Mestre, l'anestesista 84enne (in pensione) che continua a lavorare per passione

Si era laureato in medicina nel 1961, con il massimo dei voti. Gianfranco Giron è un professore di Mestre, che ha compiuto 84 anni a dicembre e che nella vita ha sempre fatto il medico anestesista. E che, di fatto, non ha mai smesso la sua attività. Neanche oggi che è in pensione.

La sua storia, raccontata da TgCom24, è quella di un uomo che entra in sala operatoria qualche giorno alla settimana per "tappare i buchi", anche a causa della carenza di personale. Soltanto in Veneto, infatti, mancherebbero più di 500 camici bianchi.

" Il padre eterno mi ha dato, fortunatamente, la salute. E io ho ancora la curiosità, il desiderio di lavorare. Questo lavoro di medico lo faccio da oltre mezzo secolo, ma lo faccio ancora con molto entusiasmo. Mi aggiorno continuamente, sono curioso e sicuro di me ", spiega il professore, fondatore dell'Istituto di Rianimazione dell'Università di Padova.