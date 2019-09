Mestre, migrante pulisce la strada dalle foglie: i vigili gli danno la multa

Una scopa, un rastrelle e qualche sacchetto. È tutto quello che serve a Monday, un giovane di origini africane, per pulire le strade di Mestre. Lo fa, secondo quanto ha scritto su un cartello, perché vuole " integrarsi nella società senza chiedere l'elemosina" .

Ma ieri pomeriggio, mentre spazzava le foglie dalla strada, la polizia locale lo ha fermato e multato: una sanzione da 350 euro. Il motivo? Monday è stato sorpreso a pulire la via, " senza autorizzazione dell'amministrazione comunale ". È quanto spiegato sul verbale consegnato al giovane. Una somma che, per un ragazzo immigrato senza un lavoro, è una cifra enorme.

In suo aiuto, però, è intervenuto un avvocato di Mestre, Matteo D'Angleo, che ha raccontato la storia sui social: " Quando sono uscito in strada ho notato diversi mucchietti di foglie, ho capito che era passato Monday ma non mi spiegavo come mai non le avesse raccolte ", ha raccontato. Poi ha visto Monday in lacrime, vicino a una pattuglia della polizia locale. L'avvocato, che non è sicuro di poter impugnare la multa, anche se non ne capisce le motivazioni, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare il ragazzo a pagare la sanzione.

" Non si parla di ostruzione della strada, né di questua o di degrado. Monday segnala la sua presenza con il gilet e non usa neppure detergenti, che potrebbero rappresentare un problema se fossero chimici. Nel regolamento comunale non mi pare ci siano gli estremi per un simile accanimento" , ha spiegato l'avvocato, che non riesce a capire il motivo di tale multa.

Intanto il caso sta già facendo il giro dei social e le donazioni a favore del giovane non sono mancate.