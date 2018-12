Meteo, arriva il ciclone di Santa Lucia: ​maltempo in tutta Italia

Sta per arrivare una vera e propria tempesta che di fatto porterà neve, pioggia e gelo su gran parte del nostro Paese. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it tra poco meno di 24 ore si abbatterà sull'Italia il "ciclone di Santa Lucia". Le piogge nella fase iniziale riguarderanno molto di più il Centro-Sud e il Nordest. Si registreranno anche nevicate su zone collinari dell'Emilia, in Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Ma attenzione la neve potrebbe arrivare anche nelle zone di Parma, Modena e in Toscana e Marche. Nella giornata del 14 dicembre si posizionerà sul nostro Paese anche un'ondata di aria gelida di origine artica che darà il via ad altre nevicate.

Maltempo pii su diverse regioni: Toscana, Umbria, Lazio e le regioni adriatiche saranno colpite da piogge molto intense e da temporali. Antonio Sanò de iLMeteo.it fa sapere "che le temperature si manterranno molto basse al Nord con valori di poco superiori allo zero anche di giorno e sottozero di notte, subiranno un aumento invece al Centro-Sud dove tornerà un clima più mite per qualche giorno". Nel corso della settimana, all'inizio del weekend il maltempo investirà maggiormente il Sud Italia, mentre la neve arriverà sul Nord in città come Milano e Torino.