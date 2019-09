Meteo, colpo di scena: nuova ondata di caldo. Da giovedì torna l'estate

Entro il prossimo weekend tornerà l'estate. Dopo i temporali e il fresco di questo fine settimana, le temperature torneranno sopra le medie stagionali con valori anche superiori ai 30° in diverse regioni. La nuova ondata di caldo arriverà sulla nostra penisola tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre e ci sarà un netto cambiamento dello scenario meteorologico, dopo alcuni giorni condizionati dal maltempo.

Si prevede un marcato rialzo delle temperature, con il caldo che si farà sentire soprattutto al Centro-Sud. In Sardegna, Sicilia occidentale, Campania e Lazio i termometri lieviteranno fino a sfiorare i 31/32°. Ma non è finita qui: venerdì 13 settembre l'aria calda si espanderà anche verso le regioni settentrionali, seppur in tono minore.

Ci attende quindi un deciso rialzo termico su gran parte delle le regioni, complice anche l'ampio soleggiamento (ci saranno poche nubi, anche se non mancheranno delle foschie al mattino e durante la notte). Il caldo si farà sentire soprattutto sui settori occidentali del nostro Paese e in particolare sulle Isole maggiori e sulle regioni centrali tirreniche, più esposte alle calde correnti nord africane.

Secondo le previsione di Meteo.it, si tratterà di una vera e propria parentesi estiva, non certamente nuova per il mese di settembre, ma che sembrava piuttosto lontana dopo un inizio del mese con caratteristiche decisamente più autunnali.