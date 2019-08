Meteo ferragosto, pioggia al Nord, sole al Sud. Temperature in calo

Ferragosto è alle porte. E tra lunghe code in autostrada, areoporti in tilt e spiagge superaffollate si prevede una giornata di fuoco. Ma cosa accadrà dal punto di vista metereologico? Ebbene, pare proprio che ci siano grosse novità in arrivo. Stando a quanto riporta ilMeteo.it, nei prossimi giorni ci sarà un palpabile cambiamento atmosferico. Si passerà dal caldo afoso ad una temperatura decisamente più gradevole e tollerabile. Questo accadrà in conseguenza ad un nuovo passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre che porterà, quasi su tutta la penisola, venti freschi di Maestrale con un netto abbassamento delle minime. Ma, per la giornata di domani, l'Italia continuerà ad essere divisa in due.

Nello specifico, giovedì 15 agosto, al mattino il tempo sarà bello e soleggiato su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia mentre si prevede una nuvolosità sparsa su gran parte delle regioni settentrionali, Calabria e Sicilia tirrenica. Quanto al pomeriggio, invece, non si esclude la possibilità di fenomeni a carattere temporalesco e piogge di media intensità su Alpi lombarde, bellunese, Appennino emiliano, catanese e rilievi calabri. Sul resto della penisolà le condizioni resteranno più o meno invariate.

Buone notizie per quanto riguarda le temperature che caleranno sensibilmente ovunque. I valori scenderanno di circa 0/12° gradi al Nord, di 8/10°C al Centro e di 5/7°C al Sud. I valori massimi non supereranno i 30/33 gradi centigradi con punte di 34°C solo sulle coste meridionali della Sicilia I venti saranno sostenuti da NNW, su gran parte delle regioni meridionali con mar Adriatico e Tirreno mossi o agitati.